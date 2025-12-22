開店と同時ににぎわう、愛知県大府市の「JAあぐりタウン げんきの郷」。日本最大級の産直売り場には、知多半島の採れたて野菜がずらりと並び、旬とお値打ち感を求めて多くの人が訪れます。 ■ずっしりと重い“白菜”がおすすめ 「げんきの郷」の店内には、約80種類の採れたて野菜が並び、年間およそ200万人が訪れる、まさに“青果のテーマパーク”です。 知多半島の野菜を知り尽くす店長に、お