J1・ヴィッセル神戸MFの山内翔と、「ミス青山コンテスト2022」準グランプリのインフルエンサー宮〓葉苗が22日までにそれぞれのインスタグラムを更新し、結婚を発表した。山内はウェディングドレス姿の宮〓とのツーショットを公開し、「この度、山内翔はかねてよりお付き合いさせていただいております宮〓葉苗さんと結婚いたしました」と報告。「どんな時も前向きで明るい彼女といられる時間が自分にとってかけがえのない時間になっ