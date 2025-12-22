県内に住む女性が著名人をかたるインターネット広告から株式投資に誘導され、現金130万円をだましとられる被害がありました。被害にあったのは新潟市北区に住む70代の女性です。警察によりますと女性はことし8月、スマートフォンを見ていて元棋士で投資家でもある桐谷広人さんをかたるインターネット広告からメッセージアプリに誘導され、桐谷さんを名乗ったりそのアシスタントを名乗ったりした人物からア