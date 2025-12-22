今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５７円台半ばを中心とする一進一退が見込まれる。予想レンジは１ドル＝１５６円９０～１５７円８０銭。 今週は２５日がクリスマスとなり、海外では休暇を取る市場関係者は多く様子見姿勢が強まりそうだ。１５８円ラインに接近する円安に対しては、政府・日銀による為替介入への警戒感も高まるとみられ、ドル円相場は明日にかけ１５７円５０銭前後での往来相場が