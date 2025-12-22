2025年最後のハリウッド大作映画が劇場公開を迎えた。ジェームズ・キャメロン監督『アバター』シリーズの最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、12月19日～21日の北米映画週末ランキングでNo.1を獲得。3日間の興行収入は8800万ドルだった。 参考：『ズートピア2』北米No.1返り咲き＆世界興収11億ドル突破2025年最大のヒット作に 本作は海外市場で興行収入2億570