U-16山梨プログラムコンテスト実行委員会は12月14日、山梨県立甲府工業高等学校専攻科で「第8回U-16山梨プログラミングコンテスト2025」を開催した。対戦型ゲームプラットフォーム「CHaser」で戦った競技部門では、山梨学院中学校2年の吉田怜一さんが優勝。また、自由に作成したデジタル作品を審査員が評価する作品部門では、山梨市立笛川中学校3年の青柳篤司さんが金賞を獲得した。吉田さんと青柳さんは、一昨年に続いて二人揃