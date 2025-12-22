タンスのゲンは、九州の特産品をインターネット販売向けにリデザインして、全国・世界へ届ける「地域特産リデザイン」プロジェクトの第7弾として、焼酎王国として知られる九州3県の蔵元と共同開発した、3種類の「焼酎飲み比べセット」を公式オンラインショップと楽天市場店で12月12日から発売している。●特産品をネット販売向けに再構築「地域特産リデザイン」プロジェクトは、同社が九州の魅力的な特産品をインターネット販