先日、中日ドラゴンズと大筋合意の報道がなされたミゲル・サノ内野手。中日待望の大砲候補として、MLB通算164本塁打をマークした32歳に日本のファンから期待の声も多く聞こえてくるが、サノがどのような実績を持つ選手なのかを振り返っていこう。 ■近年は不調も、長打力に定評あり ミゲル・サノの通算成績 サノは2009年に、アマチュアFAでツインズと契約。わずか16歳という若さでの契約となり翌年以降順調にマイナӦ