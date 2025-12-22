県議会の決議を受け、先ほど柏崎市の桜井雅浩市長が報道陣の取材に応じました。 ■柏崎市 桜井雅浩市長 「柏崎市長の立場では非常に長かったなとようやくここまできた。2017年12月に初めて経済産業大臣から電話をもらった。『柏崎刈羽の6号機・7号機頼むわな』と。信を問うという発言、議会制民主主義との関係も含めて多分知事ご本人も色々なことを考えた年月だったのではないかと拝察する。」