週末に行われた『全日本フィギュア』。新潟市出身の中井亜美選手(17歳)が会心の演技を披露し、ミラノ・コルティナオリンピックの代表権を獲得しました。 今年シニアデビューし、グランプリファイナルでは日本人最高となる銀メダルを獲得した中井亜美。この週末、最後のオリンピック代表選考大会『全日本フィギュア』に臨みました。 19日(金)のショートプログラムでは、演技冒頭から魅せます。 ■解説 荒川静