高市首相は東京都内で開かれている報道写真展を訪れ、今年1年を振り返りました。高市首相「これ結構、小じわとかそのまま…ちょっと大きいですよね」写真展を訪れた高市首相は10月の自民党の総裁選挙で勝利した直後に総裁の椅子に座った写真やアメリカ軍の横須賀基地でトランプ大統領と一緒に撮った写真などを鑑賞しました。高市首相は、また、シリアの内戦や岩手県大船渡市での山林火災などの写真も鑑賞し、被災者らに思いを寄せ