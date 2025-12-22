プロ野球・ヤクルトの村上宗隆選手が日本時間22日、ポスティングシステムによりホワイトソックスと契約合意に至ったことが決定しました。2022年に最年少三冠王を達成した燕の主砲がメジャーに挑みます。村上選手が移籍するホワイトソックスは、ア・リーグ中地区に在籍し、メジャー屈指の歴史ある球団。今季は60勝102敗で2年連続の最下位に沈みました。また昨年はメジャーワーストの121敗を記録。3年連続と100敗と低迷しています。2