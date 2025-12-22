SNS総フォロワー数50万人を超える人気タレント・凛咲子の最新デジタル写真集『PICTURA（ピクチュラ）』が、2026年1月10日より配信される。【写真】すごい！“極上のSラインボディ”凛咲子の圧巻ショットタイトルの「PICTURA」はラテン語で「絵画」を意味する。凛咲子の身体が持つ芸術的な「88-55-85」という曲線美、美しさを追求し、その魅力を余すことなく収録。2025年5月から「K-1 GIRLS 2025」としてリングにも立っている凛