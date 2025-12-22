最高裁第3小法廷（林道晴裁判長）は22日、北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際の発砲を巡り、道公安委員会から猟銃の所持許可を取り消された男性が、この処分の取り消しを求めた訴訟の上告審弁論を、来年2月27日に開くと決めた。弁論は結論を覆すのに必要な手続きで、処分を適法とした二審札幌高裁判決が見直される見通し。道猟友会砂川支部長の男性は2018年8月、市職員や砂川署員らの立ち会いの下、ヒグマ1頭を猟銃で駆除