神奈川県三浦市特産「三浦大根」の命名１００周年を記念して、食肉加工メーカー「石井食品」（本社・千葉県船橋市）が市や市農協と連携し、「三浦大根を使った和風カレー」を開発した。１箱６００円（税別）。県内のスーパーなどで発売している。同社はこれまで、三浦市特産のキャベツや青首ダイコンを使ったハンバーグを開発しており、三浦大根カレーは第３弾。三浦大根は、煮崩れしにくいのが特徴で、ジャガイモの代わりにダ