川崎フロンターレ・エンブレムＪ１川崎は２２日、清水からＤＦ山原怜音（２６）＝１６５センチ、６６キロ＝を完全移籍で獲得したと発表した。クラブを通じ、「キャリアの中で初めての移籍となるが、強い覚悟を持ってこのクラブに来た。日々の積み重ねを大切にし、川崎フロンターレのために全力を尽くす」などとコメントした。京都府出身でＪＦＡアカデミー福島、筑波大を経て２０２２年に清水に加入。主力のサイドバックとして