「ＢＡＣＨプラザ杯」（２２日、戸田）上平真二（５２）＝広島・７５期・Ａ１＝が不良航法による減点を克服して、予選突破を決めた。４日目２Ｒは２コースから差して快勝。インが快速機の竹之内極（福岡）だっただけに、舟足面でも強烈なアピールとなり「足はまずまずで上位とも戦える」とうなずいた。後半９Ｒを３着でまとめ、得点率は９位で準優は３号艇。「乗り心地をもう少し合わせたい。３日目にペラ調整してから上向い