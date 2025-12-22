川崎フロンターレ・エンブレムＪ１川崎は２２日、いわきに期限付き移籍していたＧＫ早坂勇希（２６）が復帰すると発表した。クラブを通じ、「成長した姿でアジア制覇、タイトル獲得のために全力で戦う」などとコメントした。川崎の育成組織出身で桐蔭横浜大から２０２２年に川崎に加入。今季期限付き移籍したいわきでリーグ戦１６試合に出場した。