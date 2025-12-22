大みそかの第76回NHK紅白歌合戦に、松任谷由実（71）の特別企画での出場が決定した。22日にNHKが発表した。11月18日発売の40枚目となるオリジナルアルバム「Wormhole／YumiAraI」から「天までとどけ」を歌唱する。松任谷由実の出場は3年ぶり7回目。NHKを通じ、コメントを発表した。「放送100年、心からおめでとうございます。おおよそ50年前当時、日本の芸能界の本流から遠く離れた場所に足を踏み入れた自分が、このメモリアルな