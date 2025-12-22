メダリスト・オン・アイスフィギュアスケート全日本選手権（19〜21日）の上位選手らによるエキシビション「オールジャパン メダリスト・オン・アイス2025」が22日、東京・代々木第一体育館で開催された。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は大トリで「POISON」を熱演。更に男子王者の鍵山優真（オリエンタルバイオ、中京大）とサプライズでコラボ演技を披露した。代表入りが決まっている来年のミラノ