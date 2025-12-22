今回は、PC機器と自作パーツの専門店である秋葉原のパソコンショップ アークで、2025年に人気を集めたゲーミングマウスを尋ねました。PCゲームは、長らくFPS（一人称視点のシューティングゲーム）が人気を集めており、自分の手に馴染み、素早く操作できる環境が求められています。ゲーミングマウスでは、本体が軽くて操作情報の遅延が少ない製品がヒットする傾向にあり、基本的には同店の売れ筋モデルもこの傾向を踏襲しているそう