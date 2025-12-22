ヤマダホールディングスは、ヤマダオリジナルの「Wコア搭載 ウルトラファインバブル 給水ホース」を全国のヤマダデンキ・ベスト電器・マツヤデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）にて2025年12月25日（木）より発売します。実売価格は1万4080円（税込）。 「Wコア搭載 ウルトラファインバブル 給水ホース」 記事のポイント ウルトラファインバブル発生機能を備えた洗濯機もありますが、こちら