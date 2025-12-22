ラブコメ漫画『乙女怪獣キャラメリゼ』がアニメ化され、2026年にTBS系・BS11にて放送されることが決定。あわせて、原作・蒼木スピカによるテレビアニメ化記念描き下ろしイラスト、ティザービジュアル、超最速ティザーPV、メインキャスト、スタッフ情報が解禁された。【動画】『乙女怪獣キャラメリゼ』大迫力のティザーPVが解禁原作は、「月刊コミックアライブ」（KADOKAWA）で連載され、コミックス累計23万部を突破したラブコ