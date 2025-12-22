埼玉・昌平高のサッカー部は２２日、埼玉県内の校舎でＪリーグ・ＷＥリーグ加入内定者合同記者会見を行った。男子はＪ１川崎に内定のＭＦ長璃喜とＪ２湘南に内定のＭＦ山口豪太、女子はＷＥリーグのマイナビ仙台に内定のＦＷ松井美優が出席した。松井は同校初のＷＥリーガーとなった。男女ともに全国高校サッカー選手権への出場も決まっている。大会での目標を聞かれ、長と山口がそれぞれ「日本一」、「優勝」と口をそろえると