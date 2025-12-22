大阪国際女子マラソン（来年１月２５日・ヤンマースタジアム長居発着４２・１９５キロメートル）の記者発表が２２日、大阪・関西テレビで行われ、招待選手などが発表された。ロス五輪代表選考会ＭＧＣ出場権や名古屋アジア大会切符もかけたレース。日本人の招待選手は、松田瑞生（ダイハツ）、上杉真穂（東京メトロ）、西村美月（天満屋）、鈴木千晴（日立）、中野円花（岩谷産業）、筒井咲帆（ユニバーサルエンターテインメン