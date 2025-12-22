元乃木坂４８のタレント・堀未央奈が２２日、大阪・関西テレビで、大会アンバサダー就任が決まった第６回全国大学対校男女混合駅伝競走大会（来年２月１５日・ヤンマースタジアム⾧居及び⾧居公園内特設コース全長２０キロメートル）をＰＲした。中学時代は陸上短距離選手で、リレーではバトンをつないでいた堀。タスキをつなぐ大学生たちのレースへ向け「男女混合で補い合うところを見てほしい。青春が詰まって