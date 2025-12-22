メ～テレ（名古屋テレビ） 年末年始に中部空港から中国に向かう人は、去年の3分の1程度になる見込みです。 中部空港によりますと、12月26日から2026年1月4日までに中部空港を発着する国際線の予約者数は、出発と到着計13万7651人です。 前の年の同じ時期と比べ5％減っています。 このうち中国に向けて出発する人は、去年が1万5910人だったのに対し、今年は5665人で、3分の1程度になっています。 中部空港では12月