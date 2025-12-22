メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、冬の特産品「ときわ漬け」の生産が始まっています。 「ときわ漬け」は、地元で採れるダイコンとカツオ節を使って、お年寄りにも食べやすい柔らかい漬物をつくろうと、地元農家の女性たちが40年前から手がけてきました。 尾鷲市向井の加工場では、12月から生産が始まりました。 塩漬けにしたダイコンを、カツオ節などを効かせた特別な酢で1週間ほど漬け込めば、さっぱりと