巨人は２２日、東京ドームで開催される４人組ガールズグループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」のワールドツアー東京公演を記念して、コラボグッズを発売すると発表した。来年１月８日正午から巨人公式オンラインストアと東京ドーム公式グッズショップで取り扱う。「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」の象徴的なカラーの黒とピンク、ロゴを中心にデザイン。ユニホームは黒地に「ＴＯＫＹＯ」、白地には「ＧＩＡＮＴＳ」を施した特別なデザインに