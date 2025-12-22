松任谷由実が、『第76回NHK紅白歌合戦』特別企画に出演することが決定した。松任谷由実は今年2025年、荒井由実時代から現在に至るまでの膨大な歌声をAIに学習させ、アルバムを制作。昔と今の歌声を重ね合わせる前例のない作品が、大きな話題となった。『紅白』で披露するのは、そのアルバムにも収録された「天までとどけ」。“荒井由実”を想起させる、新しくも懐かしい、ノスタルジックな雰囲気の楽曲だ。さらに“荒井由実”時代