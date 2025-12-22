今季限りで現役を引退した長野久義氏が２２日、初のラジオレギュラー番組の収録に参加した。来年１月４日（日曜日午前８時〜８時３０分）からスタートするＴＯＫＹＯＦＭ「ＳＧＣｐｒｅｓｅｎｔｓ長野久義ＥＬＤｏｒａｄｏ〜新・黄金時代〜」に出演する。軽快なトークで収録を盛り上げたが「緊張しましたね。力の半分も出せてないんで、本当に家で練習します」と振り返った。来年は大学院生、巨人の編成本部参与、