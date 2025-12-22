ディズニーストアのイベント「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」を羽田空港第1ターミナルで開催。『ミッキーマウス・クラブ』をモチーフにした会場限定アイテム全種類や、羽田空港ならではのご当地アイテム、先行販売グッズなどが揃います☆ 羽田空港第1ターミナル「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」  開催期間：2025年12月9日（火）〜2026年1月5日（月）開催場所：羽田空港第1ターミナル