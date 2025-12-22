〈あらすじ〉スイスの山中にある小さな町。バーバラ（イヴ・コノリー）は、亡き母が遺した“喋る刺繍”の店を守りながら孤独に暮らしているが、店は流行らず倒産寸前。そんなある日、山中を車で進んでいると、不審な事故現場に遭遇する。道に2人の男が血まみれで倒れており、周囲には白い粉が飛び出した紙袋、2丁の拳銃、大金が入っていそうなアタッシュケース。どうやら麻薬取引でトラブルが起きたようだが――。【写真】この記