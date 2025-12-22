イタリア人の夫との別居婚を公表している漫画家のヤマザキマリさん。「家族であっても、それぞれが自分の好奇心を満たし、自分の世界を広げることは大事なこと」と考えるヤマザキさんに、夫との出会いから現在の生活まで聞いた。【画像】ヤマザキマリさんの結婚式の様子。ヤマザキさんは34歳、夫・ベッピーノさんは20歳だった『週刊文春WOMAN創刊7周年記念号』から一部を抜粋し、掲載する。「もしかして離婚されるんですか」否定