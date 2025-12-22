〈昼は秋葉原で「17歳のメイド」、夜は六本木で…“伝説のAV女優”を追いかけて業界入りした元黒ギャルが語る“壮絶な二重生活”〉から続く黒ギャルから秋葉原のメイドを経てAV業界に飛び込んだかさいあみさん。デビュー後に彼女を待っていたのは、「自分は売れる女優ではない」という早々の気づきだった。【画像】かさいあみさんと息子とのツーショット写真がこちら熾烈な競争社会を「何でも屋」として10年間サバイブした彼女