〈運動会で息子だけ「地面に這いつくばって…」自閉症と診断された日、元AV女優の母が自分を責めて辿り着いた“親としての答え”〉から続くAV女優を引退して数年。しかし、かさいあみは今も業界の最前線に立ち続けている。ただし、その役割は「演者」から「守護者」へと変わった。【画像】福岡の黒ギャル、中洲のキャバクラ嬢、秋葉原のメイド…女優を引退後も業界に携わる「かさいあみ」さんの写真をまとめて見るSNSのメッセ