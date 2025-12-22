22日午前、H3ロケット8号機が鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられましたが、準天頂衛星を軌道に投入できず打ち上げは失敗しました。22日午前10時51分すぎ、H3ロケット8号機は種子島宇宙センターから打ち上げられました。しかし、その後第2段エンジンが正常に燃焼せず予定より早く停止。搭載していた準天頂衛星「みちびき5号機」を所定の軌道に投入できず、打ち上げは失敗しました。JAXA打ち上げ実施責任者・岡田匡史理事