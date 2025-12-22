お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃんが22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「M−1グランプリ2025」の敗者復活戦で敗れたミキを絶賛した。準決勝で敗れた21組が敗者復活戦でA、B、Cの3ブロックに分かれ、4分間の漫才で激突。Cブロックを勝ち上がったミキが7年ぶりの決勝進出を逃した。Aブロックを勝った20世紀、Bブロックを勝ったカナメストーンの3組で最終決戦。芸人審査票5票中、2票止まりだった。ミキは高速しゃべくり漫