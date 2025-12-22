韓国のガールズグループ・ＫＡＲＡの知英（３１）が２２日、都内で「知英カレンダー２０２６」（主婦と生活社）の発売記念イベントを開催した。「５、６年ぶり」という久々のカレンダーで、３０代を迎えたからこその魅力と色気をまとった「新しい知英」がテーマの１冊。自身では「たくさんめくりながらいろんな私を見てほしいです」とアピールし、自己採点は「１００点満点中９９点をあげたい」と余白は残しながら「すごく満足