元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）が、21日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。ヤクルト時代の監督だった野村克也さんとの思い出を話した。今回は「クリスマスのゲンバ」。かまいたち山内健司（44）、濱家隆一（41）と銀座を訪れた。道中、長嶋がフランス料理店を指し、「ここ野村監督と一緒に食事をした店で」。かまいたちの2人は「え〜」と声を上げた。長嶋は「野村監督、むちゃ