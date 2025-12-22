俳優の竹内涼真がInstagramを更新し、Netflixシリーズ『10DANCE』のオフショットを公開した。 参考：竹内涼真＆町田啓太、『10DANCE』オフショット公開「彼を信じ切った先に」「ありがとう」 投稿には、夜の街角で土居志央梨と並んで立つ写真とともに「Latin dance partner」「俺よりご飯を食べますかっこいい。ありがとう」と綴られている。クラシックカーの前でポーズを決めたり、街灯のオレンジ色