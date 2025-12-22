ローマがマンチェスター・ユナイテッドに所属するオランダ代表FWジョシュア・ザークツィーの獲得に向けて交渉を進めているようだ。21日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在24歳のザークツィーはバイエルンの下部組織出身で2019−20シーズンにトップチームデビューを飾った。2022年夏にはボローニャへ活躍の場を移し、チアゴ・モッタ監督のもとで結果を残すと、昨年夏には推定3650万ポンド（約77億円）の移