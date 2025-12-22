ボーンマスに所属するガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョは1月に新天地を求める可能性が高いようだ。21日、イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在25歳のセメニョは2017−18シーズンにブリストル・シティでプロデビューを飾り、ニューポートやサンダーランドへのレンタルを経て2023年1月にボーンマスへ完全移籍で加入した。左右のウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算106試合に出場