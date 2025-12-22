ＪリーグとＷＥリーグ各クラブへの来季加入が内定した昌平高校の男女サッカー部員が12月22日、埼玉県杉戸町の同校で会見した。男子はＪ１川崎フロンターレに入るＭＦ長璃喜とＪ２湘南ベルマーレ加入のＭＦ山口豪太で、女子はマイナビ仙台レディースに進むＦＷ松井美優の３人。2017年に初めてプロ選手を輩出し、今回の内定者を合わせて高卒では18人のＪリーガーを送り出した。女子のプロ選手は初めての誕生となる。長も山口も昌