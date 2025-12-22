教え子に性的暴行を加えたとして懲役６年の判決を受けたバトントワリングの元指導者の男の弁護人が、判決を不服として控訴しました。判決によりますと、バトントワリングの元指導者・小城桂馬被告（４１）は、おととし、自宅で高校生だった教え子の男性に３度にわたって性的暴行を加えました。京都地裁は１２月１５日、「指導者として信頼する被告から受けた被害で、精神的苦痛は大きい」として、小城被告に懲役６年を言い渡