強い寒気が流れ込んだ影響で、１２月２２日は各地で冷え込みが強まっています。札幌では凍結した路面に雪が積もる「隠れアイスバーン」となっていて、歩道などで転倒してこれまでに３６人が搬送されています。強い寒気が流れ込んだ影響で各地で強い冷え込みとなった道内。２１日の季節外れの暖かさとは一転、午後３時までの最低気温が氷点下３℃まで下がった札幌では、路面がつるつるに凍り、足を取られながら歩く人の姿が見