北海道旭川市に拠点を置く独立リーグの野球チーム「旭川ビースターズ」の代表や選手らが、１２月２２日午後、旭川市長を表敬訪問しました。２２日に旭川市の今津市長を表敬訪問したのは、旭川市に拠点を置く独立リーグの野球チーム「旭川ビースターズ」の球団代表や選手です。１１月、外国籍の選手３人が埼玉西武ライオンズと育成選手契約を結んだことなどを市長に報告しました。