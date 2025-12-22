兵庫県朝来市の店舗兼住宅で火事があり、住人の７０代の男性が死亡しました。午前１１時半ごろ兵庫県朝来市で「建物が燃えていて、負傷者がいる」と近くに住む女性から通報がありました。消防によりますと、火は約４時間半後に消し止められましたが、ＪＲ山陰本線の線路沿いにある木造二階建てのふとん店が全焼し、隣の民家にも燃え広がったということです。警察によりますと、この家でふとん店を営む７０代の男性が死亡し