ヤクルトから世界へと羽ばたく村上(C)産経新聞社真夜中の日本を驚かせるビッグニュースとなった。現地時間12月21日、今オフにヤクルトからポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ移籍を目指していた村上宗隆が、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7000万円）で契約合意した。【動画】「ムネと呼んでください」村上宗隆が英語で自己紹介！球団Xが公開した実際の投稿意外な決着だった。ポスティングの正式公