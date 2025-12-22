石川県かほく市で22日午後、住宅が焼ける火事があり、消防が消火活動に当たっています。これまでのところ、けが人の情報は入っていません。22日午後3時50分ごろ、かほく市松浜で、この家に住む男性から「建物が火事です」と消防に通報がありました。午後4時すぎの時点で火が燃え広がっていて、消防が消火活動に当たっています。北陸放送がおよそ18キロ離れた金沢駅前に設置した情報カメラからは大量の黒煙が立ち上る様子が確認され